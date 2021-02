Il bivacco al parco finisce con un atto di vandalismo: il sindaco sporge denuncia

Non si sono limitati al semplice bivacco, lasciando per terra i segni di una "notte brava", ma hanno anche abbattuto una staccionata in legno. Vandalizzato a Modigliana il giardino di via Oriani. Accanto ad una panchina bottiglie in plastica di acqua, lattine schiacciate, ma anche scartoffie e bottiglie in vetro di birra. Il sindaco Jader Dardi lunedì mattina si è recato alla caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Non è la prima volta che l'area è oggetto di episodi di vandalismo.

"Mi auguro che le indagini dei Carabinieri, con la collaborazione dei residenti, permettano di risalire ai responsabili di atti che non hanno nessuna giustificazione", sono le parole del primo cittadino, che ha documentato sulla sua pagina Facebook quanto accaduto.