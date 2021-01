Il bollettino Covid: più guariti che nuovi positivi e zero decessi ufficializzati nelle ultime 24 ore

Più guariti che nuovi positivi in provincia di Forlì-Cesena e zero i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore: sono i dati diffusi dal bollettino di sabato pomeriggio per quanto riguarda l'epidemia di Coronavirus

Più guariti che nuovi positivi in provincia di Forlì-Cesena e zero i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore: sono i dati diffusi dal bollettino di sabato pomeriggio per quanto riguarda l'epidemia di Coronavirus. I nuovi contagiati delle ultime 24 ore sono infatti 121, mentre le guarigioni registrate sono 152. Per il territorio forlivese i nuovi contagi (56) sono così dislocati: 13 a Bertinoro, 1 a Castrocaro, 1 a Civitella, 39 a Forlì, 1 a Forlimpopoli e 1 a Meldola. I “fuori ambito” sono 5, il rimanenti 60 appartengono al comprensorio di Cesena.

Per quanto riguarda le scuole nella giornata di venerdì l'Igiene pubblica ha preso la misura della quarantena in tre classi della scuola media Orceoli e in due scuole dell'infanzia (Quadrifoglio di Forlì e quella di Predappio). Alla scuola primaria Dante Alighieri di Forlì tre classi sono state sottoposte a tampone a tappeto per i casi di positività collegati ad un docente e due alunni. Stesso provvedimento in una classe delle scuole elementari Focaccia di San Martino in Strada, alla “Nave”, alla Matteotti di Forlì e nella scuola elementare di Predappio. Infine tampone di classe anche all'istituto Saffi-Alberti

Così in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 217.377 casi di positività, 1.314 in più rispetto a venerdì, su un totale di 24.020 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 5,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 186.113 dosi, di cui 7.004 nelle ultime 24 ore; sul totale, 55.664 sono seconde dosi, cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Si ricorda che, a causa dei tagli pari a circa il 50% delle dosi fornite la scorsa settimana – decisa autonomamente da Pfizer-BioNtech – anche per i prossimi giorni in Emilia-Romagna la priorità è data ai richiami, con la somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima, e ai degenti delle Cra.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 539 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 381 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 595 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di è 43,1 anni.

Sui 539 asintomatici, 375 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 33 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con gli screening sierologici, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 115 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 295 nuovi casi; poi Modena (186), Reggio Emilia (186), Rimini (168); seguono Ferrara (100), Piacenza (76), Parma (70), Ravenna (64), il circondario di Imola (49).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.164 tamponi molecolari, per un totale di 2.978.096. A questi si aggiungono anche 215 test sierologici e 9.856 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.271 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 161.564. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 46.359 (-984 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 44.032 (-930), il 95% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 27 nuovi decessi: 6 a Piacenza, 4 a Parma, 3 a Modena, 3 a Rimini (3 uomini di 85, 86 e 87 anni), 2 a Reggio Emilia, 2 a Bologna, 2 a Ravenna. Non si registrano decessi in provincia di Ferrara e Forlì-Cesena. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.454. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 203 (-6 rispetto a ieri), 2.124 quelli negli altri reparti Covid (-48).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (-2 rispetto a ieri), 13 a Parma (-1), 17 a Reggio Emilia (-2), 42 a Modena (-1), 46 a Bologna (+5 rispetto a ieri), 14 a Imola (invariato rispetto a ieri), 26 a Ferrara (invariato), 7 a Ravenna (-2), 2 a Forlì (invariato rispetto a ieri), 3 a Cesena (+1) e 19 a Rimini (-4).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 18.336 a Piacenza (+76 rispetto a ieri, di cui 36 sintomatici), 15.258 a Parma (+70, di cui 57 sintomatici), 28.933 a Reggio Emilia (+186, di cui 69 sintomatici), 38.297 a Modena (+186, di cui 132 sintomatici), 42.997 a Bologna (+295, di cui 204 sintomatici), 6.886 casi a Imola (+49, di cui 28 sintomatici), 12.596 a Ferrara (+100, di cui 25 sintomatici), 16.491 a Ravenna (+64, di cui 44 sintomatici), 8.155 a Forlì (+46, di cui 36 sintomatici), 9.277 a Cesena (+74, di cui 56 sintomatici) e 20.151 a Rimini (+168, di cui 88 sintomatici).

