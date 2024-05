Il Brn Village chiede una fermata del bus vicino al villaggio delle bici: "Ma il Comune ci snobba"

Chiedono una fermata nei pressi del piazzale del Brn Village, ma non ricevono la risposta dal Comune di Forlimpopoli. Gianluca Bernardi, titolare dell’azienda assieme al fratello Marco, non risparmia critiche all'attuale amministrazione comunale. A muovere il disappunto degli imprenditori è l'assenza di una fermata del bus della Linea 92. Dettaglia Gianluca Bernardi: "A seguito delle numerose richieste provenienti dalle tantissime scuole di ogni ordine e grado del territorio, con particolare riferimento a quelle delle province di Rimini e Forlì-Cesena, di realizzare una fermata del Bus della Linea 92 presso il piazzale del Brn Village, che renderebbe molto più semplice gli spostamenti delle scolaresche e dei ragazzi presso il nostro parco, abbiamo contattato i soggetti designati per valutare la fattibilità del progetto e della conseguente installazione della nuova fermata, pronti a coprire interamente i costi di realizzazione della fermata e del servizio stagionale".

"Come da accordi con l’Agenzia di Mobilità Regionale e Start Romagna, che concretamente si occupano del trasporto pubblico nell’area interessata, a seguito di numerose telefonate preliminari, il 19 febbraio abbiamo inviato una comunicazione al Comune di Cesena, al Comune di Forlì e al Comune di Forlimpopoli con l’obiettivo di avere un’autorizzazione ufficiale a procedere con lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della fermata ai tre Comuni interessati dalla linea 92, appunto Forlì, Forlimpopoli e Cesena - illustra Bernardi -. Il Comune di Forlì, nella persona dell’assessore alla Mobilità e Viabilità Giuseppe Petetta e il Comune di Cesena nella persona dell’assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Lucchi, hanno risposto alla mail ufficiale con parere entusiasta e favorevole".

"Dopo vari mesi, ad oggi manca ancora all’appello una risposta ufficiale da parte del Comune di Forlimpopoli che, nonostante le chiamate e i contatti con gli assessori competenti, non ha mai dato seguito alla mail e non ci ha mai risposto nel merito sull’argomento, né in senso positivo né in senso negativo, denotando una scarsa considerazione nei confronti di un parco di forte interesse pubblico - attacca -. Ma quello che ci rattrista maggiormente è che questa risposta, non data dalla sindaca Milena Garavini e dalla sua attuale amministrazione, danneggia le tante scuole e i tanti ragazzi che sono costretti a raggiungere il Brn Village senza poter contare su un trasporto pubblico locale efficace ed efficiente: l’unica fermata dell’autobus compatibile con una visita al nostro parco è quella del centro commerciale "Le Fornaci", che dista oltre 800 metri e prevede un tragitto di difficile comprensione con attraversamenti stradali molto pericolosi".

"Un’amministrazione che non ha ancora dato l’attenzione che merita ad un parco unico nel suo genere in Italia, che sta avvicinando tanti turisti e tante famiglie al mondo della bici, promuovendo la mobilità sostenibile, stili di vita sani e un maggiore rispetto per l’ambiente - conclude l'imprenditore -. Speriamo che la prossima amministrazione di Forlimpopoli, di qualunque colore politico essa sia, consideri la nostra struttura come una risorsa per la città e valuti più seriamente le richieste che provengono dai nostri visitatori".