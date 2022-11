Il calendario de "Gli Elefanti" giunge alla 21esima edizione: un aiuto per chi soffre di disturbi dell’apprendimento

Il calendario dell’associazione "Gli Elefanti" arriva al traguardo delle 21 edizioni, pensato e realizzato fin dal 2002 da Gabriele Zelli e Alessandro Gagliardi. "In questi anni il calendario ci ha permesso di incontrare tante persone che hanno contribuito alla sua realizzazione - esordisce il presidente dell'associazione, Massimo Fabbri -. Innanzitutto, gli artisti, 242 in totale dal 2002, che hanno “prestato” le loro opere per le pagine del calendario e poi le aziende che hanno reso possibile la sua stampa. Da 21 anni in cerca del talento.

"Siamo certi - prosegue Fabbri - che vi è tanta bellezza in un gesto di cura e in una parola accogliente quanto in un’opera d’arte." Le opere di quest’anno raccontano in modo creativo questo legame fra la bellezza e l’educazione e sono state realizzate da Barbara Spazzoli (copertina), Agnese Pondi, Nicola Proscia, Giuseppe Mongiello, Lucia Benelli, Agnese Rossi, Noemi Tortora, Andrea Fantuzzi, Alessandro Gagliardi, Matteo Turci, Valentina Zoli, Silvia Fantini e Francesco Canu. Il Calendario riceve il patrocinio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì Cesena. "Il calendario unisce bellezza, educazione e solidarietà - sottolinea il presidente -: ha infatti come obiettivo la promozione di questi valori e il sostegno alle attività educative dell’associazione, in particolare il Centro di Aiuto allo studio per le difficoltà e i disturbi dell’apprendimento (Dsa) dell’associazione Gli Elefanti perché sia sempre di più un progetto accessibile a tutte le famiglie del territorio che ne hanno bisogno".

L'associazione "Gli Elefanti", ricorda Fabbri, "è impegnata in ambito educativo e formativo e realizza progetti educativi e di integrazione sociale per prevenire il disagio e la dispersione scolastica. I volontari dell’associazione accompagnano i ragazzi ad individuare il proprio percorso in modo adeguato alle proprie aspirazioni e necessità". Il Centro DSA, aperto dal 2009, si rivolge a bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA - dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia). Attualmente frequentano il Centro Dsa 65 bambini e ragazzi. La sfida del Centro Dsa "Gli

Elefanti", spiega Fabbri, "è trasformare le fatiche dell’apprendere, attraverso un lavoro pomeridiano personalizzato, in possibilità di riuscita e maggiore soddisfazione. Le attività sono condotte da operatori specializzati attenti a promuovere percorsi di crescita e apprendimento aderenti alle diverse caratteristiche di ogni ragazzo e vengono svolte in aule con computer e programmi software compensativi".

Dal 2016 è stato avviato il Gruppo Superiori Dsa (20 ragazzi) per un aiuto concreto ai ragazzi di questa età e da un’Aula studio per 6 ragazzi del triennio delle superiori che hanno raggiunto una buona autonomia nello studio e che desiderano continuare l’esperienza educativa proposta dagli educatori dell’Associazione. "Questi ultimi anni sono stati caratterizzati dall’attivazione di nuove collaborazioni con specialisti con i quali confrontarci e dalla formazione degli operatori per rendere il nostro lavoro sempre più capace di rispondere ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie", conclude Fabbri. Per confermare la presenza alla presentazione e/o per acquistare il calendario è possibile contattare Gianni Matteucci al 339/7028348.