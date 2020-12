"Il cammino non è ancora compiuto": il vescovo annuncia nuove tappe della Via della Speranza

Il cammino della Speranza, iniziato durante il lockdown, non è ancora compiuto. Il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, annuncia altri passi della speranza, "valorizzando quello che accade già tra noi, in particolare per i giovani, le famiglie, gli anziani e gli ammalati e guardando alla solennità di Natale alla quale ci prepariamo". Nella prima fase della pandemia, ricorda Corazza, "abbiamo compiuto insieme i 20 passi della Via della Speranza". Ma ora c'è un rinnovato "bisogno di passi, abbiamo ancora bisogno di speranza. In questi mesi, così faticosi e drammatici, abbiamo anche toccato con mano che la fraternità è sorgente di speranza: ce lo ha ricordato il papa Francesco nella “Fratelli tutti”, lo sperimentiamo ogni giorno. Tutti si sono attivati perché nessuno fosse lasciato solo. Per questo proponiamo altri passi di speranza"..

Si comincia venerdì alle 21, con la veglia missionaria (diretta streaming al link https://us02web.zoom.us/j/87078056627).Domenica alle 11, nella chiesa di San Nicolò di Meldola, messa “dello zainetto” (diretta streaming sul canale Facebook di don Mauro Petrini); ore 18, veglia di preghiera dell’Azione Cattolica (diretta streaming sul canale Youtube dell’Azione Cattolica). Martedì alle 10 sarà celebrata in Cattedrale la messa nella solennità della Immacolata Concezione.

Venerdì 11 dicembre alle 20, nella chiesa delle Clarisse in San Biagio, ci sarà veglia di preghiera per le famiglie “ferite” (diretta streaming sui canali Youtube e Facebook della Diocesi). Domenica 13 dicembre, alle 11, nella chiesa di Santa Lucia sarà celebrata la messa della Patrona della vista (diretta su Teleromagna); alle 19.15, nella chiesa di Pieveacquedotto, ci sarà il rito della candidatura al sacerdozio del seminarista Francesco Agatensi (diretta streaming sul canale Youtube della pastorale giovanile). Dopo il 13 dicembre saranno comunicate ulteriori tappe della Via della Speranza.