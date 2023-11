Il Campus apre le porte e presenta i suoi corsi: open day per orientare gli studenti del futuro

anche quest’anno si svolgerà a Forlì “CampusForYou”, l’evento di orientamento rivolto alle classi quinte di tutte le Scuole superiori della provincia di Forlì-Cesena. L’appuntamento è per sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso il Teaching Hub del Campus di Forlì, in viale Corridoni 20. Verranno presentati i 19 corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico del Campus di Forlì e del Campus di Cesena: durante la mattinata sarà possibile seguire le presentazioni di tutti i corsi di laurea che costituiscono l’offerta formativa dei due Campus. Sarà inoltre presente un punto informativo Er-Go - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori. Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto. Per le iscrizioni e tutte le informazioni: https://www.unibo.it/it/bacheca/forli/campusforyou-giornata-di-presentazione-dei-corsi-di-studio-dei-campus-di-forli-e-cesena