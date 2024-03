Il Campus guarda all'Europa: aperte le iscrizioni al corso di italiano C per interpreti di conferenza

Sono aperte le iscrizioni al Corso di italiano lingua C, promosso dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna con il supporto organizzativo di Ser.In.Ar., che si svolgerà presso il Campus di Forlì (viale Corridoni, 20) dal 20 al 25 maggio. Il corso è volto a rafforzare le competenze linguistiche in italiano di interpreti di conferenza professionisti che desiderino aggiungere l’italiano stesso alle loro lingue di lavoro. L’iter formativo si rivolge esclusivamente a interpreti di conferenza già formati che padroneggino le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva e con un livello minimo di italiano B2.

“Alla prima edizione tenutasi nel 2019 - spiega la professoressa Maria Chiara Russo - parteciparono 17 persone, 10 delle quali erano funzionari del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, mentre i rimanenti erano liberi professionisti. Con questa nuova edizione del corso proponiamo una settimana intensiva di formazione, che non si limita a lezioni di cultura generale, ma comprende anche esercitazioni pratiche con la supervisione di interpreti che valutano il lavoro svolto dai corsisti. Le lingue di provenienza dei corsisti che siamo in grado di supportare sono il bosniaco, il croato, il serbo, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il polacco, il portoghese e il russo".

Il corso comprenderà i seguenti moduli didattici: elementi di lingua italiana per interpreti (grammatica avanzata, espressioni idiomatiche, analisi testuale di discorsi realmente pronunciati, collocazioni); elementi di cultura ed istituzioni italiane per interpreti (attualità politica, economica e sociale, sistema giuridico, attualità economico-finanziaria, politica energetica, politica ambientale); esercitazioni di interpretazione con supervisione per coppie di lingue (presentazione di discorsi a braccio di argomenti vari improvvisati e annunciati in precedenza che i partecipanti saranno invitati a interpretare in cabina o ad ascoltare passivamente)

programma culturale opzionale (visite a città d’arte, musei e spettacoli teatrali).

A conferma della qualità dell’iter formativo è di particolare interesse la testimonianza di Annarita De Eca, attualmente interprete di conferenza all’Unione Europea, che prese parte alla prima edizione del corso: “E’ stata un’esperienza molto interessante - spiega De Eca - per l’alto livello della formazione frontale, per le attività pratiche e anche per i momenti di conoscenza della storia e della cultura del territorio romagnolo. Vi partecipai, dopo aver conseguito nel 2018 il diploma, per migliorare l’uso dell’italiano, al fine di sostenere l’esame di abilitazione anche per l’interpretazione di questa lingua. Purtroppo subito dopo siamo stati travolti dal Covid e tutto si è fermato. Conto di partecipare a questa nuova edizione con il medesimo obiettivo, ovvero di sostenere successivamente l’esame presso la Commissione Europea, al fine di ampliare, con la lingua italiana, la mia capacità di interpretazione”. Per ulteriori informazioni: mariachiara.russo@unibo.it Per iscriversi (iscrizione online): https://serinarpayments.it/corso-di-italiano-2024/