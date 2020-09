Il cane abbaia troppo: scoppia una violenta lite, condomini vengono alle mani

Violenta discussione in un condominio ai Romiti tra due residenti. L'episodio si è consumato lunedì pomeriggio ed è stato notato con non poca preoccupazione tra i condomini. Qualcuno ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ed in supporto gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. Secondo quanto ricostruito, ad accendere la lite, poi degenerata in una collutazione, sarebbe stato il continuo abbaiare del cane di uno dei coinvolti. Dalle parole si è passati presto alle mani e al termine dello scontro uno è dovuto ricorrere alle cure del personale del 118, intervenuto con un'ambulanza. La Polizia Locale, raccolte testimonianze e ricostruito i fatti, ha inviato gli atti all'autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti penali.

