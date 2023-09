Il caso del gasdotto discusso in Consiglio comunale, il Comune: "Struttura ad alti standard, anche sismici"

Arriva in Consiglio comunale la protesta contro il progetto di gasdotto Snam che dovrà attraversare il territorio forlivese nella zona della Cervese. A sollevare il caso, con diversi interventi in merito, è il Movimento 5 Stelle forlivese, mentre a livello romagnolo si è formato anche un comitato ecologista “No Tubo Romagna”, che si coordina a sua volta con analoghe associazioni di Marche, Umbria e Abruzzo.

Ad essere contestato, in particolare è il progetto di una grande dorsale adriatica sud-nord con un metanodotto che parte dalla Puglia fino ad arrivare al Nord Italia. Il progetto nello specifico è il tratto Sulmona-Minerbio di 430 chilometri. Diverse le contestazioni, trasposte dal Movimento 5 Stelle in una serie di question time: dalla vicinanza alle case, agli alberi e frutteti che andranno abbattuti per i lavori, fino alla pericolosità dell'infrastruttura e una sua supposta inutilità visto il cambio di strategia di approvvigionamento di gas dopo la guerra in Ucraina, con la decisione di puntare sui rigassificatori di Ravenna e Piombino. Proteste anche per l'alta sismicità dei territori attraversati.

Al Movimento 5 Stelle ha risposto l'assessore Marco Catalano, nel corso del Consiglio comunale di questo pomeriggio, lunedì: “Snam realizza metanodotti interrati seguendo le più rigorose norme internazionali anche per quanto riguarda la sismicità, garantendo i più alti standard”. Inoltre viene spiegato che “il percorso è stato scelto in base alla morfologia del suolo, ed è stato presa in considerazione in sede di progetto l'eventualità di un sisma, evidenziando l'idoneità dello spessore della tubazione per un movimento tellurico”. Per Catalano, infine, rappresenta un'infrastruttura capace di “abilitare in futuro trasporto di idrogeno, con effetti positivi per le emissioni clima alteranti”.