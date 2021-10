"Il caso Romagna Toscana": il Festival del Turismo Sostenibile entra nel vivo al Ttg Rimini

È entrata nel vivo la prima edizione del Festival del Turismo Sostenibile che ha preso il via venerdì scorso a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Due settimane di incontri, convegni, dibattiti e tavole rotonde sul tema del turismo sostenibile, affrontato lungo una serie di appuntamenti, alcuni aperti al pubblico altri dedicati al mondo trade, con la partecipazione di professionisti di settore e figure del mondo istituzionale, politico ed economico.

Dopo gli incontri di sabato, lunedì e martedì, appuntamento mercoledì alla Fiera Ttg 2021 di Rimini alle 13 per l’incontro "Esperienza di rete interregionale, dei cammini, delle peculiarità del territorio. Il caso Romagna Toscana", animato da Liviana Zanetti, presidente Romagna Toscana, dal senatore Riccardo Nencini, dall’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, da Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione, e da Giacomo Pini, esperto di marketing turistico. Ennesimo tassello di un mosaico prezioso che guarda e sviluppa un nuovo turismo possibile, integrato, ecologico e d’eccellenza. Al centro del dibattito il modello della Romagna Toscana, area geografica storicamente determinata, a cavallo degli Appennini, dall’identità antica, che è testimone di una visione virtuosa nel modo di intendere e strutturare l’offerta turistica e le esperienze del territorio, capace di coniugare al profitto la sostenibilità territoriale e sociale e un approccio ecosostenibile, che parte da un turismo lento basato sulla persona e che mira a integrare il sistema turistico con le caratteristiche socio-culturali delle popolazioni residenti.

"Lo scopo del Festival del Turismo Sostenibile e della Romagna Toscana è quello di mettere in relazione B2B gli stakeholder del territorio e creare nuove sinergie concrete territoriali in termini di ospitalità, servizi e quindi contenuti del prodotto turistico – spiega Marianna Tonellato, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole. – Oggi più che mai è necessario lavorare su identità forti, traducendo le qualità ambientali, enogastronomiche, sportive e culturali di questo territorio in aumento del Pil. Ce lo chiedono i Borghi, ce lo chiede il turismo nuovo nato all’indomani dell’emergenza Covid, ce lo chiedono le attività produttive e gli abitanti ma ce lo chiede anche il turismo della riviera, che ha bisogno di nuove esperienze e situazioni dall’effetto “wow!”".

"La Romagna Toscana è una realtà che ci ha tramandato la storia ed è stata oggi rivista in chiave moderna in termini di opportunità economica – le fa eco Zanetti -. Il prodotto turistico Romagna Toscana, nato in seno ad Apt Servizi, è stato raccolto dall’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole che ha capito l’importanza di dare seguito alla legge regionale 4/16 e creare il rapporto pubblico privato indispensabile per il buon successo di ogni azione di co-marketing, e che e prevede che la promo commercializzazione del prodotto turistico sia attuata dai club di prodotto (consorzi di albergatori/strutture ricettive), attraverso la partecipazione a fiere turistiche che sono decise e organizzate da Apt Servizi e dalla Destinazione Turistica Romagna".

Il Festival proseguirà quindi mercoledì 20 ottobre con la tavola rotonda “Persone e rinascita dei territori, un binomio possibile e sostenibile per il nuovo Turismo” in programma alle ore 17 e dedicata ai professionisti di settore, trasmessa in modalità streaming sulla pagina Facebook di Romagna Toscana (https://www.facebook.com/RomagnaToscanaTurismo), alla quale prenderanno parte il Presidente Federalberghi Emilia-Romagna Alessandro Giorgetti, Pietro Fantini, Presidente Fondazione ITS e Direttore Confcommercio Emilia-Romagna, Mattia Altini, Direttore AUSL Romagna, Liviana Zanetti, Presidente Romagna Toscana, Marianna Tonellato, Sindaco Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e Marco Bilancioni, giornalista de Il Resto del Carlino, moderatore dell’evento.

Evento conclusivo domenica 24 ottobre, nel Salone del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con l’incontro di chiusura del Festival che vedrà la partecipazione delle rappresentanze dei 15 Comuni della Romagna Toscana, con gli interventi di Tonellato e Zanetti. Il termine Romagna Toscana si e? affermato dopo l’Unita? d’Italia e mantenuto fino al 1923, quando gran parte dei territori romagnoli appartenenti alla Toscana vennero reintegrati nella Provincia di Forlì. Un territorio a cavallo degli Appennini che presenta una sua forte identità. Storicamente dell’antica regione facevano parte 15 Comunità, sotto il controllo della Repubblica fiorentina, prima, della Signoria dei Medici e del Granducato di Toscana poi.