Il Centro Grandi Ustionati dell'Ausl Romagna a "Buongiorno Benessere" su Rai 1 con il dottor Davide Melandri

Sabato, a partire dalle 10,20, su Rai 1, il dottor Davide Melandri, direttore dell'Unità operativa del Centro Grandi Ustionati/Dermatologia Cesena e Forlì e della Banca della Cute della Regione Emilia Romagna, parteciperà alla trasmissione "Buongiorno benessere", condotta dalla giornalista Vira Carbone che si è avvalsa della collaborazione in loco della giornalista Tiziana Rambelli.

Il Centro Ustioni della Romagna è divenuto nel corso degli anni riferimento nazionale per le gravi patologie dermatologiche e il dottor Melandri parlerà durante la trasmissione della diagnosi e del trattamento delle ustioni, "il peggior trauma che un individuo possa subire ma anche vera e propria patologia, epidemiologicamente rara e in molti casi cronica e irreversibile".

In Italia ogni anno si registrano circa 4.000 ricoveri per ustioni, ma i pazienti con gravi ustioni ed esiti cicatriziali invalidanti sono circa 2.500 ogni anno. Sono per la maggior parte adulti e anziani (26% tra i 50 e i 70 anni, 24% sopra i 70 anni), nel 67% dei casi sono maschi e nel 72% dei casi gli incidenti avvengono presso la propria abitazione: nel 34% dei casi la causa è la fiamma, nel 23% l'alcol. Solo nel 10% dei casi si tratta di incidenti sul lavoro.