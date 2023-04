Il Centro Grandi Ustionati della Romagna e la Banca della Cute protagonisti nella trasmissione di Rai 2

Sabato 15 aprile su Rai 2, alle ore 12,05, alla trasmissione "Check up", condotta da Luana Ravegnini, si parlerà di ustioni durante un’intervista al professor Davide Melandri, direttore del centro Grandi Ustionati della Romagna e della Banca della Cute dell'Emilia Romagna, nonché Professore straordinario del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna.

Durante la trasmissione verrà mandato in onda anche un servizio, autore Giuseppe Fabrizio Giunta, realizzato presso la Banca della cute Emilia Romagna - Laboratorio di Pievesestina, dalla giornalista e film maker Lucia Pappalardo, con il supporto dell’ufficio stampa Tiziana Rambelli. Sono stati intervistati, durante le riprese, la dottoressa Elena Bondioli, responsabile dell’attività di ingegneria tessutale e direttore tecnico Cell Factory e Sala Criobiologica, il dottor Stefano Palo, chirurgo plastico presso l’ospedale Bufalini di Cesena e la dottoressa Paola Minghetti, responsabile linea produzione tessuto cutaneo omologo della Banca della cute. In Italia ogni anno avvengono circa mille trapianti di pelle, nella maggiorparte dei casi per ustioni, ma ci sono anche gravi patologie dermatologiche che richiedono queste terapie. La Banca della Cute della Regione Emilia - Romagna è una delle cinque banche italiane di riferimento certificate dal Centro Nazionale e Regionale Trapianti per la distribuzione di tessuto cutaneo e svolge, ormai da anni, la sua attività distribuendo cute non solo in Regione ma anche su tutto il territorio nazionale. Al pari delle altre Banche dei Tessuti, anche la Banca della Cute di Cesena confluisce nell’Aibat (Associazione Italiana Banche dei Tessuti).

La Banca Cute Rer è un laboratorio specializzato nella lavorazione-conservazione- stoccaggio-distribuzione di tessuto cutaneo ottenuto da donatore cadavere Multi-Tessuto (MT) e Organi-Tessuti (OT) e serve un bacino di utenza di circa 5 milioni di abitanti. Dal 2006 ha inoltre incrementato la propria attività nell’ambito della Medicina Rigenerativa e della Bioingegneria tessutale e ha avviato una sezione dedicata all'Attività di Ricerca Clinica.Dal 2009 la Banca Cute dell'Emilia Romagna lavora il tessuto cutaneo in ambienti a contaminazione controllata dedicati presenti all’interno della Cell Factory, istituita dalla regione Emilia Romagna con specifica delibera all'Ausl Romagna. La Cell Factory è una officina di produzione di cellule e tessuti a scopo trapiantologico costituta da ambienti a contaminazione controllata certificati secondo le normative europee delle Good Manufacturing Practice (Gmp); è dotata di 5 laboratori Gmp - classe D e 3 laboratori Gmp - classe B. Adiacente alla Cell Factory, si trova il Settore di Criobiologia, un’area dotata di sistemi tecnologici validati per il criocongelamento a discesa programmata e la conservazione di ogni singolo prodotto confezionato e sigillato in camera bianca. Dal 2022 è attiva anche una funzione di banking del tessuto adiposo autologo che viene lavorato, convalidato e stoccato per fine trapiantologico presso la Banca della Cute, avvalendosi di una tecnologia di crioconservazione e scongelamento del tessuto adiposo brevettata da Lipobank secondo i più alti standard di sicurezza e sterilità certificati da Organismi Notificati di Importanza internazionale (Tuv).