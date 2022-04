Il centro sociale e il comitato di quartiere contro l'isolamento relazionale, un medico per la consulenza gratuita

Il Centro Sociale “Primavera” di via Angeloni, 56 a Forlì, con la collaborazione col Comitato di Quartiere Ca’Ossi, organizzano, nella sede del Centro Sociale stesso un Servizio di consulenza e di ascolto gratuito per persone con difficoltà ad accedere ai servizi ed alle informazioni più utili per la salvaguardia della propria salute.

L’iniziativa si avvia con la collaborazione del Dottor Germano Pestelli medico specialista in Riabilitazione, noto professionista, che mette a disposizione volontariamente e con grande sensibilità la propria disponibilità professionale. Un numero sempre maggiore di persone, soprattutto anziane ma non solo, si trova in crescente difficoltà sia di movimentazione sia di disponibilità economica e la mancanza di “ascolto” rende più forte il senso di abbandono e di isolamento sociale, accentuato in modo esponenziale a seguito e per effetto della pandemia Covid.

Il Centro Sociale “Primavera” ed il Comitato di Quartiere sono organismi di Ca’Ossi gestiti da volontari che operano, in sinergia,per il benessere del territorio di riferimento e che oltre a costituire interfaccia dell’Amministrazione comunale per cercare risposta alle esigenze di ordine pratico, di sicurezza, di socializzazione che la vita comunitaria comporta, si fanno promotori di servizi e di sensibilizzazione di tutti i residenti per un coinvolgimento attivo nel perseguimento del benessere comune. Volontariato, solidarietà, partecipazione sono gli assi portanti di una comunità.

L’attività verrà svolta al Centro Sociale 1 volta al mese a partire dal pomeriggio di lunedì 9 Maggio 2022 dalle ore 16 alle 18, Telefonare al n. 3347046836 tutti Giovedì dalle ore 15 alle 17 per accedere al Servizio.