Il centro storico verso le festività, confermata l'iniziativa "Il vino di Natale"

In questo particolarissimo momento storico, che mette tutt’ora alla prova la volontà di chiunque voglia in un qualche modo programmare la propria attività in vista delle prossime festività natalizie, "Forlì nel cuore" intende comunicare a tutti gli imprenditori che operano all’interno del centro storico cittadino, la decisione di confermare anche per il 2020 l’iniziativa denominata "Il vino di Natale".

"Una manifestazione di successo, organizzata in collaborazione con Caviro, molto gradita dalla clientela, che anche quest’anno prevede, per le attività che decideranno di aderire, un omaggio loro dedicato insieme alla consegna di un congruo numero di cartoline da consegnare alla clientela che effettuerà acquisti nelle prossime festività natalizie. Tutte le attività economiche del centro storico cittadino possono aderire alla iniziativa e, per chi fosse interessato a ricevere informazioni più dettagliate, è attiva la mail info@forlinelcuore.it , dove basterà inviare “denominazione della attività”, “sede” e “nominativo referente”, per essere ricontattati e visitati dal responsabile iniziativa di FORLI’ NEL CUORE. A disposizione di tutti, sempre al lavoro per consolidare il rapporto tra i cittadini e le imprese del cuore della nostra città".