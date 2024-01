Il chirurgo Claudio Vicini a "Salotto blu": "Candidato sindaco? Non è il mio mestiere"

"È vero che mi è stata chiesta disponibilità, la cosa mi ha profondamente onorato. Ma ho troppo rispetto per una istituzione come il Comune, per fare bene il sSindaco servono conoscenze e caratteristiche che non possiedo. Inoltre Gian Luca Zattini è sindaco più che adeguato e se, come si profila, emergerà la candidatura di Graziano Rinaldini, a Forlì ci sarà competizione tra due persone di alto livello, migliori di me per quel ruolo". Così ha risposto alla domanda, posta da Mario Russomanno, Claudio Vicini, medico di fama internazionale e docente universitario, ex direttore dei reparti testa-collo degli ospedali di Forlì e Cesena, nel corso della trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre.

Iscriviti al canale WhatsApp di ForlìToday

La medicina di territorio? "In passato abbiamo perso occasioni per realizzarla sul serio, neppure la pesantissima lezione che ci ha inferto la pandemia è stata sufficiente. Adesso suona la campana dell' ultimo giro, ma continuo ad essere fiducioso". L' emozione nel lasciare le persone con cui si è lavorato in ospedale? " Gli anziani a un certo punto vanno in pensione e i figli se ne vanno di casa, è legge naturale. Per me i medici e gli infermieri del reparto sono figli cui spero di avere insegnato qualcosa e cui voglio bene. Continuo a fare il medico, guido un gruppo di ricerca, insegno, viaggio per conferenze. Sono grato alla vita e alle persone che ho incontrato".