Il cimitero monumentale di Forlì riconosciuto come sito di rilevanza storico-artistica e valore culturale

C'è anche il cimitero monumentale di Forlì tra quelli riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna come luogo di rilevanza storico-artistica e valore culturale come siti della memoria collettiva, dove si tengono attività per la conoscenza del luogo ed è prevista l’apertura al pubblico. Riconoscere e valorizzare questi luoghi di memoria è l’obiettivo che si è proposta la Giunta della Regione Emilia-Romagna, che dopo l’approvazione a dicembre scorso della legge 21 sui cimiteri monumentali e storici, ha varato il bando che consente il riconoscimento dei siti e la concessione di contributi.

Al termine dell’istruttoria, sono state ammesse tutte e 22 le domande pervenute: 15 provenienti da Comuni, 4 da associazioni, 3 da imprese private. Sul totale, in 15 hanno presentato anche richiesta di contributo per le attività svolte nell’anno in corso, interamente approvate per un finanziamento complessivo di 92.169 euro.

"Pur in anni difficili per la sanità e le relazioni internazionali - afferma l’assessore regionale alla Cultura e al Paesaggio, Mauro Felicori - la Regione Emilia-Romagna riesce ad inaugurare nuove linee di iniziativa culturale, come la legge, approvata lo scorso anno e che trova in questo 2023 il suo primo anno di applicazione. Siamo felici di avere certificato il rilievo storico-artistico di diversi cimiteri della regione e finanziato attività didattiche e divulgative praticamente in tutti i capoluoghi di provincia e in altri centri minori".

"La mia soddisfazione è doppia se penso ai sette anni della mia vita professionale, dedicati a fare uscire questi preziosi patrimoni culturali dall’oscurità in cui rimozione, ignoranza, superstizione e un certo accademismo, li relegavano - afferma Felicori -. Ormai da vent’anni opera una attivissima associazione europea per la loro valorizzazione, che conta oltre duecento centri, premiata da Europa Nostra; e i cimiteri sono diventati uno degli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa. Spero che questo primo esempio sia contagioso per le altre regioni italiane e che il Ministero della Cultura ridia forza al protocollo di intesa con gli enti locali che fu firmato proprio alla Reggia di Caserta”.

I finanziamenti sosterranno le attività di promozione culturale e i progetti di valorizzazione realizzati nel corso del 2023 e relativi alla salvaguardia e alla catalogazione del patrimonio, a interventi di conservazione e restauro per favorire l’accessibilità e la fruibilità al pubblico, comprese le persone con disabilità. Il sostegno regionale è previsto anche per la realizzazione di mostre e programmi culturali, progetti digitali e multimediali e di creazione di reti tra cimiteri monumentali e storici non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete “Asce - Association of Significant Cemeteries of Europe”.