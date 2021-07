Il Clima Tour di Gianfranco Mascia ha fatto tappa a Forlì: "Già risparmiati 50 chili di anidride carbonica"

E’ arrivato in Romagna, dopo le Marche, il Clima Tour di Gianfranco Mascia, il viaggio di oltre 2mila chilometri in bici che l’autore percorrerà nel nord e centro Italia per presentare il suo libro “Come Osate” (Vallardi Editore) sui Fridays for Future, e la rivista Ecologica. Prima tappa a Forlì, dove l’evento si è svolto in una cornice particolare: l’interno del parco Dragoni, una delle battaglie ambientaliste più importanti degli ultimi anni, che ha fatto partire la visione ecologista anche a Forlì. Erano presenti Alessandro Ronchi e Sauro Turroni, oltre a numerose persone che hanno convenuto "l’importanza di una svolta coraggiosa, di continuare la denuncia ecologista, ma anche di far capire quanto sia essenziale il futuro del pianeta. Non solo per la salvaguardia dell’ambiente, ma anche per creare nuovi posti di lavoro".

Così l’autore ha commentato la tappa di Forlì: “Sono stato molto contento di essere stato in quell’ambiente, in quel parco in particolare. Devo dire che i 400 chilometri che ho realizzato in 3 giorni che mi hanno fatto risparmiare circa 50 chili di Co2 mi hanno gratificato, mi hanno dato la forza di poter continuare e la certezza che il tour sicuramente lo porterò a compimento. In particolar modo per me è stato importante arrivare in Emilia-Romagna, la regione nella quale sono cresciuto". Giovedì tappa a Bologna, venerdì a Ravenna: "Credo che l’idea di incontrare così tante persone all’interno del mondo ecologista alla fine sia stata vincente. Abbiamo parlato dei ragazzi dei Fridays For Future ma non solo, abbiamo parlato anche del futuro possibile dell’ecologia in Italia, indicando una via. L’unica maniera per celebrare ed indicare quello che i ragazzi che io descrivo nel libro ci chiedono, è realizzare tutti gli interventi necessari per la conversione ecologica".