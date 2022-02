Il comandante interregionale dei carabinieri in visita a Forlì

Visita in città del Comandante Interregionale dei carabinieri, il generale Antonio Paparella. Il generale ha fatto visita al personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena guidato dal Colonnello Fabio Coppolino. L’alto Ufficiale, che ha già ricoperto incarichi in Emilia-Romagna, giovedì ha così potuto rivolgere ai carabinieri in servizio nelle varie articolazioni dell’Arma di Forlì il proprio apprezzamento per il servizio da loro svolto al fine di rispondere alla difficile sfida di garantire la sicurezza della collettività. Il comandante ha incontrato anche le autorità civili ed ecclesiastiche cittadine. Gli incontri sono iniziati con il Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro Livio Corazza per poi proseguire con il Prefetto Antonio Corona, il Presidente del Tribunale Rossella Talia, il Procuratore della Repubblica Maria Teresa Cameli ed il Sindaco di Forlì Gianluca Zattini. Nel pomeriggio il generale Paparella si è spostato nella città di Cesena dove ha incontrato il Sindaco Enzo Lattuca, ed il Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri, prima di visitare i Reparti dell’Arma che insistono sulla città. "Al Comandante Interregionale è quindi giunto il riconoscimento unanime di cittadini e autorità, per il lavoro svolto dai carabinieri del Comando Provinciale di Forlì e per i lusinghieri risultati ottenuti", spiega una nota dei carabinieri.