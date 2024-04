Il Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli dona pc, stampante e mouse alla media di Rocca

E’ avvenuta martedì mattina la cerimonia ufficiale di donazione di attrezzature tecnologiche alla scuola media di Rocca San Casciano da parte della presidente del Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli, Milva Moscardini. Era presente anche il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Valle del Montone, Antonio Citro, che ha espresso "grande soddisfazione per aver pensato a questa scuola di alta valle che attualmente è composta da una classe prima, una seconda e una terza".

"Purtroppo questo è un territorio duramente colpito, non tanto da allagamenti, quanto da numerose frane causate dal disastro alluvionale del maggio 2023. Tanti i disagi che devono subire i docenti impegnati su più fronti scolastici - continua il dirigente - perché ogni giorno, per arrivare a Rocca San Casciano, hanno ancora ben tre semafori da affrontare e all’inizio erano molti di più; tanto si è fatto, ma serve ancora tanto sforzo".

"I lavori di ripristino sono lunghi e delicati perché il dissesto idrogeologico è ancora molto evidente, per questo ringraziamo di cuore il Comitato Consorti del club che ha deliberato, dopo numerosi eventi di raccolta fondi, di donare tre pc di ultima generazione, sei mouse e una stampante laser che verranno utilizzati dagli alunni e dal personale della scuola per accrescere l’offerta formativa ai ragazzi e relative famiglie. Un nobile gesto -conclude Citro - che rinsalda ancor di più i rapporti virtuosi che si sono creati in questi anni tra il Rotary e l’istituzione scolastica della Valle del Montone".