Il comitato 'No Megastore Forlì': "In via Bertini situazione grave e in continua degenerazione. Non staremo immobili"

"L'avevamo detto. Quello che sta accadendo in Via Bertini è una situazione grave e in continua degenerazione, che giustamente sta allarmando i Quartieri e rendendo evidente quanto impossibile l'aver voluto credere che sarebbe potuta andare diversamente. Si sta ultimando la costruzione di un ennesimo supermercato, ci si avvicina alla movida del periodo natalizio, aumentano inevitabilmente i numeri degli spostamenti perché di per sé la stagione invernale porta con sé la necessità di farlo utilizzando maggiormente l'auto, insomma è logico presumere che quella stessa situazione non potrà che peggiorare". Ad affermarlo è il Comitato NoMegastore-Forlì.

Prosegue il comitato: "Se poi pensiamo che tutto questo sarebbe stato ampiamente prevedibile è logico vedere agitarsi gli animi e palesarsi l'insostenibilità della progettazione. Strade strette, piste ciclabili improponibili, flussi di traffico già intensi, il problema di via Bertini era già presente, noto e visibile da tempo, ma questo non è bastato a instillare lungimiranza, bensì si è andati avanti imperterriti fino ad arrivare ad oggi. E facciamo attenzione, non dimentichiamoci dell'altra spada di Damocle che abbiamo sulla testa, ovvero il problema della pianificazione commerciale del Polo H che riguarda un punto altrettanto sensibile come quello della nostra zona ospedaliera, dove è previsto venga a sorgere un'ennesima area commerciale, cosa che se non prestiamo attenzione rischiamo di veder precipitare in un ancora più disastroso copia incolla di Via Bertini. Non staremo immobili neppure stavolta, questo comunicato non esaurisce il nostro interesse e ci vedrà come sempre impegnati accanto a Quartieri e Associazioni per proseguire nella vigilanza e nel confronto necessari anche e soprattutto in vista dell'approvazione del nuovo Piano Regolatore".