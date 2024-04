Il comitato No Megastore: "In consiglio comunale per dire no ad una impressionante cementificazione"

"Nei prossimi due lunedì l'attuale amministrazione darà ufficialmente il via libera a due delle più impressionanti cementificazioni che la nostra città possa mai aver pensato". Lo scrive in una nota il comitato No Megastore Forlì che come è noto è nettamente contrario a questo progetto commerciale.

Si legge nella nota: "Adesso il silenzio equivale a complicità, accettazione, consenso o, ancora peggio, indifferenza. Alziamoci tutti insieme, facciamolo davanti ai volti che si renderanno protagonisti di questo abominevole e sfacciato consumo di suolo, facciamolo a partire già da domani, lunedì 8 aprile dalle ore 15:30 presso la sala del Consiglio Comunale di Forlì. Esserci è indispensabile, assistere a questo consiglio comunale lo sarà altrettanto. Esserci per poi non poter mai sentire il politico di turno domandare la famosa frase "ma voi dove eravate quando abbiamo approvato questo sfacelo ambientale?". Noi risponderemo che eravamo presenti perché il futuro, come diciamo sempre noi del NoMegastore è oggi".