Il comitato "No megastore" organizza incontri online per discutere di inquinamento atmosferico

Il Comitato per il No al Megastore di Forlì e Legambiente Forlì - Cesena hanno organizzato un ciclo di incontri con a tema centrale l'ambiente, intitolati "Quanto costa all'umanità l'inquinamento atmosferico?". Ci saranno confronti con esperti e studiosi di settori legati a doppio filo all'ambiente. Il primo di questi incontri, martedì alle 21, vedrà come protagonista principale il Prof. Vincenzo Balzani, tra i cento chimici più citati al mondo, considerato tra i massimi esperti al mondo di fotochimica e chimica supramolecolare, professore emerito dell'Alma Mater e destinatario di un premio alla carriera della rivista Nature consegnatogli dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Sarà accompagnato nella discussione dal Presidente di Legambiente Forlì - Cesena Francesco Occhipinti, entrambi introdotti in rappresentanza del comitato stesso, da Sara Conficconi. Gli incontri saranno in diretta sulle pagine Facebook di entrambi gli organizzatori. "Abbiamo scelto di partire da ciò che vediamo fuori dalla nostra finestra per cercare di ampliare il ragionamento e arrivare al solo e unico punto fondamentale, ovvero che la tutela del nostro ambiente merita di essere messa sempre al primo posto, perché l'irreversibilità dei comportamenti che stiamo mettendo in atto la pagheremo tutti. La nostra battaglia può essere la battaglia di chiunque come noi sia stanco di vedere l'indifferenza con la quale si stia dando privilegio alla sola logica commerciale, ampliamo i nostri sguardi, perchè l'ambiente è solo uno,a prescindere da dove e come si contribuisca a distruggerlo", spiega una nota.