Il comitato pari opportunità degli avvocati nelle scuole contro violenza di genere e femminicidio

Il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena in occasione della ricorrenza della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" svolgerà un progetto dedicato alle giovani generazioni e alla scuola, che è stato ideato e predisposto da un Gruppo di lavoro formato da alcuni Comitati Pari Opportunità d’Italia, con l'attiva partecipazione del Comitato di Forlì Cesena. Il progetto - chiamato "Generazione pari" - si rivolge alle ragazze ed ai ragazzi delle Scuole Superiori con l'obiettivo di fornire spunti di conoscenza e di riflessione sul fenomeno della violenza di genere e del femminicidio; sarà realizzato (con unico "format" in cui sono previsti anche momenti di dialogo, proiezione di video, letture di brani da parte dei partecipanti) dai numerosi Comitati che, in tutta Italia, hanno deciso di collaborare in questo percorso, uniti dalla convinzione che l’Avvocatura possa contribuire a fornire gli strumenti per costruire, a partire dai banchi di scuola, la necessaria prevenzione. Il Comitato Pari Opportunità porterà avanti il progetto iniziando da classi del Liceo Scientifico di Forlì e del Liceo Classico di Cesena in occasione della ricorrenza del 25 novembre e proseguendo nel periodo successivo, anche per le altre Scuole che fossero interessate.