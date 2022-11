Il comportamento dei preadolescenti in epoca post covid: si presentano i risultati di uno studio

Come sono cambiate le condizioni di vita e di apprendimento dei minori in età scolastica in graduale uscita dalla pandemia? A questa complessa domanda cercherà di rispondere la ricerca condotta dal team del professor Christian Franceschini del Dipartimento di Medicina e Psicologia dell’università di Parma che ha collaborato con l’Istituto Comprensivo di Predappio, diretto dalla dirigente Valentina Rossi, il Comune di Predappio, Assessorato alle Politiche sociali, all’interno del progetto Pence (Patto Educativo nella Comunità Educante) con un’indagine sugli stili di vita dei preadolescenti condotta nel periodo febbraio-maggio 2022.

Alla ricerca hanno inoltre partecipato l’Istituto Comprensivo “Valle del Montone” e l’Istituto Comprensivo 1 “Tecla Baldoni” di Forlì, guidati rispettivamente dal dirigente scolastico Antonio Citro e dalla dirigente Giuliana Marsico. Lo studio, dal titolo “Il comportamento dei preadolescenti nell’epoca post pandemica: una fotografia diurna e notturna”, è quanto mai attuale per comprendere il comportamento e i vissuti che le ragazze e i ragazzi in uscita dalla pandemia hanno maturato a seguito del ritiro coatto, delle technology supply, del gaming, in relazione ai cambiamenti della qualità della vita a partire dall’equilibrio sonno veglia, dell’assenza di attività fisica e conseguentemente relazionale, dovuta al ritiro.

Dialogheranno con il professor Franceschini la psichiatra Monica Pacetti del Csm di Forlì, la pedagogista Fabiola Cruddeli dell’Ucpisi e la psicologa scolastica Elisa Rossetti dell’Istituto Gestalt Romagna. L’incontro dedicato alle famiglie, ai ragazzi, ai docenti che hanno permesso l’attività di ricerca con il loro impegno e la loro fiducia vedrà i saluti dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Predappio Francesca Farolfi e della dirigente dell’Istituto comprensivo della città, Valentina Rossi. L’incontro si terrà venerdì 25 novembre alle 17 nela sala Europa di via Marconi 17.