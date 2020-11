Il Comune di Forlì e la fontana di Piazza Ordelaffi illuminati di arancione per dire no alla violenza sulle donne

“Orange the world”, luce arancione su due monumenti forlivesi. Mercoledì, “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, per iniziativa del Soroptimist Club Forlì e del Comune di Forlì, si sono tinti di arancio il Palazzo Comunale e la fontana di Piazza Ordelaffi. Erano presenti all’accensione delle luci Anabela Ferreira, presidente del Soroptimist forlivese, con alcune socie del Club, e la componente femminile della Giunta comunale di Forlì. Si è trattato, viene evidenziato, di "un momento significativo per richiamare l’attenzione sul grave problema della violenza contro le donne, troppo spesso vittime di oltraggi e soprusi". Altre azioni hanno accompagnato l’evento: nei locali della Biblioteca A.Saffi segnalibri con i numeri di telefono antiviolenza (fra cui il numero verde 1522, attivo 24 ore su 24), spot-video sulle piattaforme social per far crescere consapevolezza e trasmettere coraggio alle donne e affissione di locandine, con i numeri di telefono, in luoghi visibili della città.

Giunta Comunale e socie Soroptimist di Forlì davanti al Palazzo Comunale illuminato di arancione