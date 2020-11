Il Comune di Forlì mette all'asta l'ex Casa del Fascio di Carpinello

Il Comune di Forlì mette all'asta due terreni edificabili, un immobile ed un'area. Il primo lotto, da 575mila euro, due terreni edificabili a destinazione residenziale tra via Schumann e via Orceoli inseriti nel macrolotto 2 della Zni (M) 27/B, identificati nel Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio 148, particella 726 di metro quadrati 724 e particella 727 di 906 metri quadrati. Il secondo lotto, da 217mila euro, riguarda l'ex Casa del Fascio di Carpinello, in Via Cervese 240, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 123, particella 28, sub 1, di 562 metri quadrati ed al Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio 123, particella 28, di 904 metri quadrati.

Il terzo lotto, da 6mila euro, riguarda un'area distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 80, particella 35 sub 11, di 10 metri quadrati, adibita a lastrico solare e area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio 80 con la particella 384, di 1622 metri quadrati (area urbana), individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 80 con la particella 384 (area urbana), in via Bastia.

L'asta si svolgerà in seduta pubblica in Comune, in piazza Saffi 8, Forlì, il 10 dicembre alle 10 davanti ad apposita Commissione. Termine per presentare le offerte: entro e non oltre le 13 del 9 dicembre. Il bando d’Asta integrale e la documentazione di gara sono scaricabili sul sito istituzionale www.comune.forli.fc.it nella sezione Il Comune e nella sottosezione “Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi”. Per informazioni è possibile contattare l’Unità Programmazione e Gestione Patrimoniale del Comune di Forlì (mail daniela.giulianini@comune.forli.fc.it; telefono 0543 712202 o 712842 o 712486; e Pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it).

Nella foto un'area messa all'asta dal Comune in via Orceoli