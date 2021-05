Il Comune patrocina la Lotteria della Solidarietà dell'Associazione Amici di Don Dario

L'amministrazione comunale patrocina la 21esima edizione della "Lotteria della Solidarietà", promossa dall’Associazione Amici di Don Dario, dal Consorzio di Solidarietà Sociale e da Assiprov Forlì-Cesena. "Anche quest’anno - commenta l'assessore al welfare Rosaria Tassinari - abbiamo deciso di sostenere con grande entusiasmo la Lotteria della Solidarietà promossa dagli Amici di Don Dario, per non privare il mondo del volontariato e della cooperazione sociale forlivese di un importante strumento di ricerca fondi in un momento in cui, a causa dell’emergenza sanitaria ed economica dettata dal coronavirus, ce n'è più bisogno".

"Il progetto, oltre ad aver riscosso nelle precedenti edizioni un notevole successo tanto da aver raggiunto il traguardo di oltre 36.000 biglietti venduti, ha sempre intercettato il sostegno e il patrocinio del Comune di Forlì, contribuendo a finanziare le attività degli organismi che operano nel campo del volontariato e della solidarietà. Coloro che acquisteranno i biglietti della Lotteria, inoltre, potranno accedere gratuitamente alla Pinacoteca Civica e alle collezioni di Palazzo Romagnoli", prosegue Tassinari.

"Siamo davvero entusiasti e orgogliosi di poter fare la nostra parte nella promozione di questo importante evento. La Lotteria della Solidarietà non è solo un momento di condivisione all'insegna della solidarietà, ma è anche un gesto simbolico e concreto di vicinanza alle persone più fragili che, oggi più che mai, hanno bisogno del nostro sostegno", conclude Tassinari.

Foto di repertorio