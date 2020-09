Il Comune ringrazia con un attestato volontari ed operatori impegnati nell'emergenza covid

Venerdì sera, in occasione l’evento inaugurale degli Internazionali di Tennis Città di Forlì - Atp Challenger 100, l'amministrazione comunale mercuriale ha consegnato un attestato di riconoscmento alle associazioni e gruppi di volontariato che hanno offerto una collaborazione operativa nei mesi dell'emergenza sanitaria da covid-19 nel segno della solidarietà. Il ringraziamento è stato consegnato dall'assessore al Welfare Rosaria Tassinari, dall'assessore con delega ai quartieri Andrea Cintorino e dal sindaco Gian Luca Zattini.

Precisa il sindaco Zattini: "Sono state moltissime le persone che si sono prodigate per fare la loro parte e dare il proprio aiuto, anche quando non erano tenute a farlo, per senso di solidarietà. Penso ad esempio anche ai numerosi dipendenti comunali, amministratori e rappresentanti di quartiere, che ci hanno messo tanto di loro a titolo volontario. IAbbiamo voluto ringraziare solo chi si è “ufficialmente” rapportato con l’Amministrazione, ma il nostro grazie più sentito va anche a tutti coloro che in modo assolutamente gratuito e invisibile, hanno aiutato e fatto molto di più di quanto dovuto. Sappiamo che sono stati moltissimi e questo ci rende assolutamente fieri".

“Perdurano le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 e se oggi l’Amministrazione comunale di Forlì sta impegnando tante risorse umane ed economiche per garantire in sicurezza un normale scorrere della vita, non si dimentica di quanto accaduto nei mesi del lockdown - aggiungono gli assessori Tassinari e Cintorino -. Come spesso accade, sono i periodi più difficili a far emergere le disponibilità più belle. Così è stato per quel periodo di forzato isolamento, che ha visto però il fiorire di moltissime iniziative di solidarietà ed aiuto reciproco".