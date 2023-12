Il Comune stanzia 30mila euro per incentivare nuove attività economiche nel centro storico

Il Comune di Forlimpopoli ha appena pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di contributi economici a fondo perduto volti a sostenere l’avvio di nuove imprese commerciali e artigianali in Centro Storico.

A copertura è stata stanziata una somma di 30.005 euro, per un importo massimo di contributo erogabile pari a 4.000 euro, che sale a 5.000 euro per via Costa, come previsto nel quadro delle azioni per la riqualificazione dell' "Asse della qualità e del gusto".

Il contributo verrà erogato su richiesta, secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento del fondo messo a disposizione.

“Con questa iniziativa – sottolinea la Sindaca Milena Garavini – l’Amministrazione comunale di Forlimpopoli intende proseguire da una parte l'opera di messa a valore del Centro Storico della città favorendone la vivacità anche in termini commerciali, e dall'altra intende confermare la propria attenzione verso il mondo del lavoro e dell'imprenditorialità, soprattutto giovanile, cosciente della forza d'animo e della capacità di visione del futuro che occorre oggi per avviare un nuovo esercizio. Contiamo quindi in questo modo di far sentire agli imprenditori l'apprezzamento e la fiducia della città, e dall'altro di far sì che il cuore della città sia sempre più attrattivo ed accogliente, sia per i nostri concittadini, sia per i turisti richiamati dalle proposte e dai tesori artistico-culturali della città".

Possono candidarsi gli imprenditori che hanno avviato una delle attività previste dal bando nel centro storico di Forlimpopoli a partire dal 1gennaio 2023.

Il ventaglio delle tipologie ammissibili a contributo comprende: imprese di vendita al dettaglio, con particolare attenzione ai prodotti legati alla sostenibilità del territorio, come ad esempio quelli legati al riuso, riciclo, economia circolare, ecc.. ; imprese artistiche e artigianali; artigianali enogastronomiche con o senza somministrazione, legate alla tradizione gastronomica e dolciaria italiana (ad esempio gelateria, yogurteria, gastronomia, pasticceria..); attività di tipo turistico-ricettivo (ad esempio B&B, affittacamere, case per ferie... ma non n considerazione Airbnb); pubblici esercizi, riconducibili alla tradizione culinaria del made in Italy con riferimento alle cucine locali e regionali e al progetto culturale e culinario legato all’identità artusiana e all’artigianato di qualità (quali ad esempio bar, ristoranti, osterie..);

Il bando completo e tutti gli allegati necessari per la presentazione della domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Forlimpopoli.