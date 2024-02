Il concertista Danilo Rossi a Salotto blu: "Riccardo Muti mi vide e chiese ad alta voce: 'Chi è questo qui?'"

Esce in questi giorni per la casa editrice "Baldini-Castoldi" il libro "Viola d'amore", biografia di Danilo Rossi, musicista di fama internazionale, per oltre trent'anni prima viola solista del Teatro alla Scala di Milano. Un racconto divertente ed emozionante, denso di aneddoti sul mondo della grande musica e sui tanti personaggi che Rossi ha incontrato in carriera. Ne ha parlato in anteprima con Mario Russomanno nel corso della trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera, martedì, alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre.

Rossi, figlio di contadini forlivesi che aprirono un piccolo negozio alimentare, schietto, geniale, instancabile organizzatore di eventi, fiero della propria folta e insolita capigliatura, ama profondamente Forlì e la Romagna: "Mio padre e mia madre amavano il liscio e Secondo Casadei, mi misero in mano un violino a cinque anni. Quando mi diplomai al Conservatorio di Bologna con il voto più alto mai conseguito da uno studente con il mio strumento, furono molto felici, ma mio padre festeggiò offrendomi una gazzosa presa da uno scaffale del negozio. Per Forlì ho un solo rammarico: è la sola città in Emilia Romagna a non avere conservato il proprio storico teatro".