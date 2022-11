Il concerto dei ragazzi del liceo "Canova" anima l'ultimo appuntamento di "Un Respiro in Musica"

Nel Salone del Circolo Aurora a Forlì, di fronte a una platea gremita, si è tenuto mercoledì scorso il concerto, con una selezione di brani di musica classica, a cura del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì nell'ambito del progetto “Un Respiro in Musica”, organizzato dall'Associazione Morgagni Malattie Polmonari ODV. Hanno collaborato i professori: Davide Cavalli, Donato D’Antonio, Stephen Figoni, Edoardo Fiorini, Giampiero Montalti, Linda Piana, Claudia Pozzi, Manila Santini, Alba Tasselli ed Elisa Venturini.

Sono intervenuti: Matteo Buccioli, presidente Ammp, Valentina Greco, responsabile Progetto Scuola Ammp, Achille Abbondanza, consigliere Ammp e trapiantato, mentre ha presentato la serata Marco Viroli, giornalista, scrittore e operatore culturale. L’intero incasso della serata (ingresso offerta libera) è stato devoluto da Ammp Odv a progetti di educazione nelle scuole della città di Forlì ed a sostegno della Ricerca Scientifica sulle Malattie Rare Polmonari.

"Si consolida il progetto "Un Respiro in Musica" - esordisce Buccioli -. Musica e respiro sono per noi un binomio inscindibile. Il progetto un Respiro in Musica nasce per consolidare l’impegno sul territorio forlivese di Ammp Odv attraverso il progetto Sharing Breath (www.sharingbreath.com) e grazie all’incontro con realtà locali dedicate alla crescita musicale dei giovani. Quale miglior modo di utilizzare un Respiro, se non trasformarlo in Musica. Il progetto vuole con queste premesse raccogliere fondi per sostenere la Ricerca Scientifica e supportare i progetti di educazione nelle scuole della città di Forlì che dal 2014 l'associazione porta avanti per sensibilizzare ed educare i giovani all’importanza di un Respiro e della prevenzione".