Il concorso del Soroptimist per gli studenti del Ruffilli, ecco i vincitori del "Premio Rosetta 2024"

Sabato si è tenuta la premiazione degli studenti vincitori del bando "Premio Rosetta 2024", promosso dal Soroptimist International Club, ai quali era stato rivolto l’invito a svilluppare tre temi: “La città che vorrei”, un argomento che il Soroptimist già da diversi anni approfondisce "per portare e estendere la sensibilità delle persone versola propria città e il proprio territorio"; “Uniti contro il bullismo e il cyberbullismo”, "altro tema di cui si deve continuare, ripetutamente a parlare per non sottovalutare l’importanza della presa di coscienza dei giovani per acquisire consapevolezza e responsabilità per le proprie azioni verso i compagni"; e “La non violenza”, "in ogni forma, verso ogni persona, a difesa dei diritti e del rispetto generale di ogni essere". L'appuntamento si è svolto nell'aula magna dell'istituto Ruffilli. Il Club ha accolto la proposta del professor Luca Lambruschi, docente dell’Istituto Ruffilli e della dirigente scolastica Lorella Zauli, di realizzare elaborati grafici da riprodurre su spille di latta con un messaggio diretto.

Sono state oltre settanta le spille realizzate da diverse classi dell’Istituto ma la selezione ha tenuto conto della originalità, dell’effetto colore, dell’equilibrio raggiunto tra immagine e slogan. Nel ringraziare gli studenti per l’impegno dedicato al progetto la presidente Maria Rita Zanca e Antonio Rocchi hanno consegnato ai tre ragazzi vincitori, ma anche ad altri 8 menzionati per l’originalità dei propri lavori, un diploma di partecipazione insieme ad un volume dedicato all’arte grafica offerto dalla Fondazione CariRomagna che il Club ringrazia per il sostegno all’iniziativa. Il primo premio è andato a Nicolo’ Steri Classe 2 E con l’elaborato ‘QR code -collegato al video della non violenza’ (consegna diploma e buono spesa di 80 euro), al secondo posto si è piazzato Ouissal Hadiri Classe 2E con l’elaborato ‘La violenza non è forza, ma debolezza’ (consegna diploma e buono spesa di 80 euro), mentre al terzo Matilde Marchi Classe 2C con l’elaborato ‘Stop alla violenza…. Un fiore nasce dalla mano’ (consegna diploma e buono spesa di 50 euro).

Gli otto studenti meritevoli di menzione per le spille classificate come ‘finaliste’ sono Alma Ascrizzi Classe 2E con l’elaborato La città che vorrei; Balluk Fatima Azzahra Classe 2C con l’elaborato ‘Figura maschile imponente, quella femminile più piccola. Qualcosa di semplice che colpisce; Chiara Cianciolo Classe 2E con l’elaborato 'La città che vorrei (una casa, un libro)'; Michelangelo Di Sacco Classe 2C con l’elaborato ‘Stop al cyberbullismo’; Mounchid Hajar Classe 2E con l’elaborato ‘La violenza inizia dall’indifferenza’; Magnetta Sabato Classe 2E con l’elaborato ‘Usa internet per navigare, non per insultare’; Ji Shan Shan Classe 2F con l’elaborato ‘Un taglio alla violenza e viva la pace’; e Yasmine Zerioul Classe 2C con l’elaborato ‘Chi usa la violenza’ Le spille, distribuite alle socie soroptimiste di Forlì, verranno consegnate anche ad altre soroptimiste in ambito regionale e nazionale, così come è prassi far conoscere e diffondere i progetti sviluppati sulle tematiche e nelle diverse modalità, oltre alla pubblicazione sul sito del Club di Forlì con visualizzazione nazionale.

Chiamato a intervenire alla premiazione anche Antonio Rocchi, figlio della socia Rosetta Bazzocchi Rocchi, che ha spiegato la scelta che lo porta a sostenere, da oltre 10 anni questo progetto, onorando il ricordo e l’impegno della madre come socia attiva del Club. Il Soroptmist Club di Forlì, presieduto da MariaRita Zanca, nel promuovere il “Premio Rosetta” in memoria della socia Rosetta Bazzocchi Rocchi, quest’anno giunto alla sua decima edizione, ha permesso di creare, assieme agli studenti delle scuole medie o superiori, l’opportunità di approfondimento e di sviluppo di un tema nazionale Soroptimist attraverso la realizzazione di elaborati (testi, disegni, filmati, spot..) per suscitare un momento di riflessione, di confronto, di partecipazione. Il Soroptimist International Club è un’ associazione mondiale di donne di diverse categorie professionali che offrono la loro più distinta professionalità per la creazione di progetti e service a favore delle donne, dei giovani, dei più deboli sviluppando e approfondendo alcune tematiche sociali o dando degli aiuti concreti per sostenere i vari bisogni.