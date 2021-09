Il concorso ha visto la partecipazione di tanti poeti: ecco i vincitori della 26esima edizione

Sono stati resi noti i vincitori della 26esima edizione del Concorso di poesia in dialetto romagnolo Antica Pieve 2021.Il Premio Letterario, nato a Forlì nel 1996, ha visto crescere negli anni la partecipazioni di numerosi poeti provenienti da varie parti della Romagna; una partecipazione che evidenzia come sia ancora vivo l' interesse per la poesia dialettale e come abbia un suo ruolo significativo nel panorama culturale.

L'evento organizzato dal Comitato Culturale di Pieveacquedotto con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, Comune di Forlì e Università degli studi di Bologna, ha visto la partecipazione di numerosi poeti, provenienti da varie località della Romagna; una conferma di attenzione verso una manifestazione che intende rendere omaggio alla storia e alla tradizione, in particolare alla poesia in lingua dialettale, della terra di Romagna. Ad esprimersi la qualificata giuria, formata da Gloria Bazzocchi, Piergiuseppe Bertaccini, Gilberto Casadio, Elide Casali e Gianfranco Miro Gori.

I responsi

Sezione A (dedicata al poeta Giovanni Nadiani e rivolta ai giovani dai 18 ai 36 anni) 1° class. Visani Lorenzo ( Forlì )

2° class. Capra Rudi ( Lugo RA)

Sezione B 1° class. Naldi Rosalda ( Forlì ) 2° class. Cortesi Daniela ( Forlì) 3° class. Biguzzi Giuliano ( Cesena FC )

Segnalati a pari merito: Babbini Emanuela ( Forlì ) - Baldini Lucia ( Lugo (RA) Borgini Germana (Santarcangelo di Romagna RN ) - Casadei Claudio ( San Clemente RN ) - Casadei Fabriana ( Forlì) - Guidi Francesco ( Rep. di San Marino) - Landi Maria (Castel Bolognese RA ) - Pontoni Roberto ( Lugo RA ) Ravaioli Giuseppe ( Forlì )

Le poesie scelte faranno parte della raccolta poetica che ogni 5 anni il Comitato Culturale di Pieveacquedotto pubblica e che raccoglie le poesie premiate nelle diverse edizioni; ad oggi sono state pubblicate ben 4 raccolte.