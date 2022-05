Il concorso per i cuochi dilettanti: ultimi giorni per partecipare al Premio Marietta

Restano ancora pochi giorni per partecipare al Premio Marietta riservato a cuochi non professionisti. Lunedì 6 giugno, alle 13, scadono infatti i termini per inviare la richiesta di partecipazione. Intitolato alla fedele governante di Pellegrino Artusi, il Premio Marietta è promosso dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con Casa Artusi e l’Associazione delle Mariette. La formula è quella di sempre: possono partecipare esclusivamente i cuochi dilettanti con la ricetta originale di un primo piatto (pasta fresca o secca o riso) da preparare in un tempo massimo di due ore, che contenga riferimenti alla cucina domestica regionale e all’opera di Pellegrino Artusi.

Ogni partecipante può inviare al massimo due ricette che dovranno contenere, oltre agli ingredienti e ai tempi e modi di preparazione, espliciti riferimenti all’opera dell’Artusi (stagionalità delle materie prime, curiosità storiche, tipicità territoriale). Gli elaborati (con oggetto: Festa Artusiana – Premio Marietta 2022) devono arrivare al Comune di Forlimpopoli entro e non oltre lunedì 6 giugnoalle 13. Si può inviarli per posta a Comune di Forlimpopoli, Piazza A. Fratti, 2 – 47034 Forlimpopoli (FC); consegnarli a mano all’Ufficio Protocollo del Comune; o inviarli via e.mail in formato .pdf a protocollo@comune.forlimpopoli.fc.it

Fra tutte le candidature pervenute, la giuria selezionerà a proprio insindacabile giudizio da 3 a 5 finalisti che dovranno procedere all’esecuzione del piatto nella mattinata di domenica 26 giugno 2022, nell’ambito della Festa Artusiana. Al termine della preparazione la giuria eleggerà il vincitore al quale andrà un premio del valore di 1 euro (corrisposto da Conad). La cerimonia ufficiale di conferimento del Premio si terrà nella serata di domenica 26 giugno.Il bando e il regolamento del Premio Marietta e il modulo di partecipazione possono essere scaricati dal sito https://www.festartusiana.it/aspettando-la-xxvi-edizione-della-festa-artusiana-al-via-il-bando-del-premio-marietta-2022/ Oppure dal sito del Comune di Forlimpopoli https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7833