Il concorso premia il giovane studente di clarinetto del conservatorio Maderna

Michele Fabbrica, studente del Conservatorio "Bruno Maderna" di Cesena, è fra i 5 vincitori del "Premio delle Arti" sezione Fiati-Legni. Infatti il 7 marzo lo studente di clarinetto di Forlì, iscritto al Conservatorio di Cesena, distintosi in vari concorsi nazionali ed internazionali, è risultato fra i 5 vincitori del "Premio Nazionale delle Arti", indetto dal Miur per la sezione Strumenti a Fiato - Legni. La competizione ha avuto luogo nella città di Lecce, con studenti provenienti da tutti i conservatori di Italia. Dopo le semifinali di venerdì e sabato nella Cavea del Conservatorio, domenica nella chiesetta dell'Ex ospedale dello Spirito Santo, sede leccese della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, si sono esibiti i cinque musicisti risultati i migliori per ogni strumento (clarinetto, flauto, oboe, saxofono e fagotto) in concorso.