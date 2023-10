Il conducente accosta appena in tempo sulla piazzola di sosta: l'auto viene divorata dalle fiamme

Un'auto completamente avvolta dalle fiamme, con il bagliore delle lingue di fuoco a squarciare il buio. E' successo giovedì sera, poco dopo le 21, nel tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, all'altezza del chilometro 77 direzione nord. Fortunatamente il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare prima che il rogo si estendesse a tutta la vettura. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere l'incendio. Non risultano feriti. Sul posto per i rilievi di legge e il coordinamento del traffico ha operato una pattuglia della Polizia Autostradale della sottosezione di Forlì.