Il conforto dalla narrazione: donati alla biblioteca della Pediatria del "Morgagni-Pierantoni" 160 libri

160 libri per alimentare la biblioteca di Pediatria dell’Ospedale "Morgagni-Pierantoni", per incontrare buoni compagni di viaggio o “generi di conforto narrativi”. Il progetto “La complessità geometrica della margherita”, per la Giornata mondiale del Gioco, è arrivato martedì in Pediatria con il dono di libri al Reparto diretto dal dottor Enrico Valletta. A contributire alla donazione Fantariciclando, Soroptimist International Club di Forlì, Centro Italiano Storytelling e Comitato per la lotta contro la fame nel mondo di Forlì. La donazione è avvenuta alla presenza della professoressa Anabela Ferreira (Unibo) e di Flavio Milandri, storyteller e sociologo.