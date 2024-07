Il consiglio del centista Francesco ai futuri 'maturi': "Serve passione per spingersi oltre i propri limiti"

Francesco Neri ha concluso il ciclo di studi all'Itis "Marconi" con il massimo dei voti. Negli ultimi tre anni ha frequentato l'indirizzo elettronica. Francesco si definisce "un ragazzo semplice, appassionato di sport e nuove esperienze; amo condividere le mie passioni con i miei amici, costruire con loro una rete di solidarietà ed una fratellanza unica nella quale ci si possa fidare ciecamente l'uno dell'altro e trascorrere momenti indimenticabili che costruiranno i ricordi da portare con sé per tutta la vita".

Come mai ha scelto l'Istituto Tecnico Industriale?

"Alla fine delle scuole medie ho scelto di frequentare l'Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi perché ero appassionato della praticità e del poter provare con mano ciò che studiavo sui libri".

Concluso il biennio ha virato su Elettronica. Soddisfatto decisione?

"Scegliere il ramo di Elettronica per me è stato fondamentale per poter scoprire un mondo così vasto, ma anche così appassionante che ha rivoluzionato il mio ciclo di studi rendendolo molto più intrigante".

Il ricordo più bello del suo percorso?

"I ricordi più belli che rimarranno impressi per sempre sono rappresentati dai momenti di svago con i compagni durante i quali avere un gruppo affiatato fa la differenza. Intraprendere i viaggi di istruzione con questa unità ha reso i momenti estremamente memorabili".

Come è maturato Francesco in questi anni?

"Appena iniziate le superiori non ero molto studioso e le materie umanistiche non mi invogliavano a dare il mio meglio; il periodo della didattica a distanza ha reso le cose ancora più difficili. Fortunatamente cambiando alcune materie più orientate verso l'Elettronica, il mio percorso scolastico è cambiato radicalmente e la passione per questa materia ha reso lo studio molto più leggero e stimolante. E' stato negli ultimi due anni che ho cambiato completamente la mia vita iniziando a capire l'importanza dell'impegno e della disciplina, che mi hanno permesso di migliorare ulteriormente i miei voti, così la costanza e l'impegno sono state premiate dai professori".

Dopo un brillante cammino il diploma col massimo dei voti è stata una formalità?

"L'esame di Stato non è stata una passeggiata, perché avendo voti alti i professori, soprattutto quelli esterni, si attendono molto da te, come è naturale che sia, è compito dello studente rispettare queste aspettative ed esporre le proprie capacità acquisite negli anni alla commissione".

Che consigli dà ai futuri 'maturi'?

"Il consiglio che mi sento di dare ai prossimi maturandi è di trovare dentro di sé la passione necessaria per spingersi oltre i propri limiti e di non accontentarsi delle cose facili; infatti, solo gli obiettivi che non pensavamo realizzabili ci rendono fieri di noi stessi e confidenti delle nostre capacità una volta raggiunti".

Progetti per il futuro?

"Per quanto riguarda il futuro ho deciso di continuare gli studi riguardanti il campo dell'Elettronica ed ho scelto Ingegneria Informatica per poter approfondire e migliorare le mie conoscenze in questo ambito che sta rivoluzionando la nostra società".