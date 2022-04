Il contestato allevamento di polli non riaprirà: il Tar conferma lo stop all'autorizzazione ambientale

No del Tar alla riattivazione dell'allevamento di polli a Roncadello in via Fratelli Valpiani. Sulla riapertura della struttura avicola era stata avviata una raccolta di firme dei cittadini della frazione, preoccupati per i possibili cattivi odori, problema che si era presentato già nei decenni scorsi quando l'allevamento venne realizzato, negli anni '60, e poi rimasto attivo fino al 2005. Il culmine della protesta fu nel 2020, quando l'Arpae doveva valutare l'Autorizzazione ambientale, che alla fine è stata negata.

Da qui il procedimento davanti al Tar dell'Emilia-Romagna, che però il 7 gennaio 2022, ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto dalla Società Agricola Bastia, titolare dello stabilimento, contro Arpae Emilia-Romagna e Comune di Forlì. A renderlo noto è il comitato di quartiere di Roncadello, tramite la propria pagina Facebook. “Arpae ha negato alla Società Agricola l’Autorizzazione Integrata Ambientale da questa richiesta per realizzare un intervento edilizio di ristrutturazione e ampliamento di uno stabilimento per allevamento avicolo, già da tempo dismesso, sito in via Valpiani”, spiega la nota.

“Arpae ha respinto l’istanza della ricorrente perché il progetto da questa portato a valutazione avrebbe comunque comportato un aumento della potenzialità massima del nuovo allevamento avicolo rispetto a quella del preesistente stabilimento, con conseguente aumento degli impatti ambientali negativi del nuovo complesso industriale, in termini di maggiore produzione di deiezioni animali e di ammoniaca, in palese violazione dell’art. 89 c. 6 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlì”, sempre la nota. La tesi è stata accolta dal Tar, che ha respinto il ricorso della Società Agricola Bastia, che secondo il dispositivo dovrà pagare 8mila euro di spese legali a favore di Arpae e Comune di Forlì. Contro la decisione del Tar il ricorrente può appellarsi al giudizio di secondo grado del Consiglio di Stato.