Il coraggio di avviare un'attività in una fase storica delicata: inaugurata la bottega del gusto

Taglio del nastro giovedì pomeriggio per "Non solo caffè", la bottega del gusto in viale Della Libertà 27, a pochi passi dal centro storico, voluta fortemente da Matilde Cristarelli. Si è brindato alla presenza dell'assessore alle Politiche per l'impresa, Paola Casara, che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale. Presente anche l'esponente di Fratelli d'Italia, l'avvocato Fabrizio Ragni, che ha lodato il coraggio di Cristarelli, affiancata dal compagno Gennaro, "di avviare un'attività in questa fase storica delicata".

Il negozio si trova nei locali che un tempo ospitavano la cartoleria di riferimento degli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale. In vendita vari tipi di caffè (in cialde, grani e capsule), vini, confetti ed anche macchine per il caffè. Si effettuano consegne a domicilio. La titolare si alternerà al bancone col compagno, proseguendo nella sua attività di operatrice socio sanitaria.