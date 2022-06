"Il coraggio di fare impresa": inaugurato un nuovo bed and breakfast a pochi passi dal centro

Si chiama “Le Stagioni Luxury Suite" il nuovo bed and breakfast inaugurato sabato pomeriggio dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e dall’assessore Andrea Cintorino di proprietà dell’imprenditore Filippo Boschi. La struttura si trova in Viale Vittorio Veneto 44: "L’inaugurazione di questo locale rappresenta un segnale importante in termini di ripartenza per il comparto turistico forlivese - sono le parole di Cintorino -. Dopo due anni di covid, è con grande soddisfazione che assistiamo a investimenti imprenditoriali di questa portata, che coniugano il coraggio di fare impresa con la voglia di ripartire e lasciarsi alle spalle un lungo periodo di crisi. In bocca al lupo a Filippo e a tutto il suo staff. Professionalità ed esperienza lo accompagneranno in un cammino ricco di soddisfazioni".