Il coro Città di Forlì a Venezia: un concerto itinerante in laguna

Domenica il Coro Città di Forlì Aps ha partecipato alla 44° edizione di “Venezia in coro”. Per la seconda volta il Coro si è recato nei luoghi della Serenissima con un concerto itinerante per portare le cante romagnole per campi, ponti, campielli. Il concerto si è svolto dalla tarda mattinata fino al pomeriggio quando, alle 17.30, il Coro Città di Forlì ha partecipato al concerto finale di 40 cori riuniti a Campo Santo Stefano dove tutti hanno intonato l'Inno di Mameli, Va' pensiero e l'Inno alla gioia.