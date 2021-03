Il coronavirus stoppa anche quest'anno la Segavecchia: appuntamento al 2022

"Non la possiamo festeggiare insieme ma non la dimentichiamo - afferma il sindaco Garavini -: abbiamo esposto uno striscione sulla Rocca proprio per ribadire che è un necessario arrivederci, ma non certo un addio"

La "Segavecchia", la parata di carri allegorici che da tanti anni viene organizzata dall'ente flkloristico e culturale Forlimpopolese, è rimandata al 2022 a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. L'ente organizzatore ha tentato fino all'ultimo di provare a organizzare l'edizione 2021 ma le condizioni, ovviamente, non lo hanno permesso.

"Purtroppo - ha dichiarato il sindaco Milena Garavini - anche quest'anno siamo costretti a rinunciare alla possibilità di festeggiare insieme la Segavecchia, una manifestazione che non rappresenta solamente un'occasione di aggregazione e di divertimento per tutta la comunità, ma un vero e proprio momento identitario legato alle sue radici storiche ed alla vocazione per la cultura del cibo che caratterizza la nostra città. Non la possiamo festeggiare insieme, ma non la dimentichiamo: abbiamo esposto uno striscione sulla Rocca proprio per ribadire che è un necessario arrivederci, ma non certo un addio. Con la speranza al contrario di poter già tenere in autunno un anticipo della Segavecchia del 2022".

"Lasciamo aperte le porte - afferma Mirco Campri, presidente dell'Ente Folkloristico - e attendiamo fiduciosi di poter tornare con tutta l'energia che contraddistingue l'evento, e magari si potrà provare a organizzare un'edizione in piccolo nel corso dell'anno, anche per aiutare le famiglie dei giostrai che ogni anni si prodigano per realizzare l'appuntamento".