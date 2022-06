Il Corpus Domini accoglie i profughi ucraini: taglio del nastro per il nuovo centro d'accoglienza

Giovedi alle 11.30, sarà inaugurato il nuovo Centro per l’accoglienza delle persone ucraine al Monastero del Corpus Domini in convenzione con la Prefettura di Forlì. Dopo il saluto del vescovo Livio Corazza, del sindaco Gian Luca Zattini e del Prefetto Antonio Corona, si svolgerà il taglio del nastro e si potrà visitare il Monastero del Corpus Domini che le sorelle clarisse hanno messo a disposizione della Diocesi per il servizio d’accoglienza delle persone ucraine.

"La Caritas di Forlì-Bertinoro - spiega il direttore Filippo Monari - è impegnata nell’emergenza Ucraina con un piano diocesano suddiviso in quattro macro-aree d’intervento: aiuti umanitari, accoglienza nel territorio, percorsi d’inclusione e fondo di solidarietà emergenziale. Ringraziamo le molte persone che stanno aiutando a sostenere l’emergenza in corso e che si sono adoperate con competenza e generosità per l’attivazione del Centro di accoglienza, che conterà fino a 25 posti, con gesti di profonda solidarietà e prossimità".

Prosegue Monari: "La gestione della struttura d’accoglienza sarà affidata alla Fondazione Buon Pastore – Caritas Forlì, che già sul territorio cittadino promuove due centri di prima accoglienza, con relativi centri di ascolto delle povertà, la Mensa, l’Emporio della Solidarietà, l’Ambulatorio Caritas e numerose accoglienze diffuse". Dal direttore della Cartas anche "un particolare ringraziamento alle sorelle clarisse per la testimonianza concreta con cui hanno messo a disposizione il Monastero del Corpus Domini e tutte le persone che in questo tempo di preparazione dell’accoglienza hanno contribuito gratuitamente con il loro impegno e le loro competenze". Per segnalazioni e richieste di accoglienza si potrà contattare la Segreteria Caritas allo 0543.30299 oppure tramite email corpusdomini@caritas-forli.it