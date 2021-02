Il covid ferma l'Urban Night Trail, ma non la solidarietà per Cavarei

Quest’anno l’emergenza sanitaria non permette l’organizzazione della manifestazione

Nel giorno che Forlì dedica alla Madonna del Fuoco, patrona della città, si sarebbe dovuta svolgere la settima edizione dell'Urban Night Trail, la manifestazione sportiva non competitiva che attraverso le iscrizioni dei partecipanti ha sostenuto CavaRei fin dalla sua nascita con oltre 11mila euro raccolti. Quest’anno l’emergenza sanitaria non permette l’organizzazione della manifestazione, CavaRei invece, duramente colpita da un anno difficile, continua la sua attività ancora più preziosa per le persone fragili.

Avis Podistica, organizzatore dell’Unt, ha deciso di promuovere la campagna di raccolta fondi “CavaRei non si ferma mai!”, per sostenere le attività di cura che l’impresa sociale continua ad offrire alle persone con fragilità e alle loro famiglie. Con il sostegno della campagna "Cavarei non siferma mai", CavaRei vuole allestire una lavanderia interna a Borgo San Leonardo, con lavatrice e asciugatrice professionali.

Un acquisto che permetterà di risparmiare sui costi di gestione. E’ possibile donare attraverso PayPal o con una erogazione liberale all’IBAN IT46G0854213200 060000278857. I sostenitori Bar Stefano Via Domenico Bolognesi, 191 e il negozio sportivo Capo Nord Via Napoleone Luigi Bonaparte, 50 hanno messo a disposizione una postazione per l’offerta libera e un piccolo gadget quale simbolo di una comunità che cammina insieme.