Il covid non ferma il Natale di Castrocaro: "Vederlo senza luci sarebbe stato terribile"

E' iniziata in questi giorni l'installazione delle luminarie natalizie a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il tutto è a cura dell'associazione Castrumcari, col presidente Claudio Aldini che ha scelto in prima persona le decorazioni che rallegreranno l'atmosfera del comune termale. "Ha fatto un ottimo lavoro nella scelta, nel noleggio e nella predisposizione - ha affermato il sindaco Marianna Tonellato in occasione del Consiglio comunale di lunedì sera, che si è svolto in videoconferenza e che è stato trasmesso anche sulla pagina Facebook del Comune -. Dopo aver condiviso alcune perplessità, abbiamo deciso all'unanimità di procedere all'installazione, perchè era importante dare un segno a prescindere dagli eventuali contributi dei commerciali, che stanno attraversando un momento di difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria".

"Vedere un Natale senza luci - ha proseguito il primo cittadino - sarebbe stato terribile. L'amministrazione comunale farà la sua parte, ma non svelerò tutto. Alcune cose le abbiamo pensate in un'ottica di piccole sorprese per i nostri concittadini. Castrumcari inoltre si occuperà di progetti per i più piccoli, che si potranno fare a prescindere dai successivi dpcm. Sarà una cosa molto carina e spero che possa essere apprezzato. E' un lavoro che stato fatto di cuore ed in un momento in cui è impossibile pensare cosa si potrà fare a Natale". Tra le novità videomapping con proiezioni sui monumenti.