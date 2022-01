Il covid non ferma piadine e crescioni: la sfoglina Marina riapre il chiosco dei Romiti e dà lavoro a 4 persone

Piadine, crescioni e rotolini: sono queste le vere e proprie leccornie di "Piada e Parsot", attività inaugurata venerdì mattina ai Romiti in viale Bologna 73/A alla presenza dell'assessore Paola Casara, del parroco Don Loriano Valzania e dei rappresentanti del Comitato di Quartiere Romiti. Piadine e crescioni sono realizzati rigorosamente a mano, grazie alla maestria di Marina, una sfoglina d’eccezione, con ingredienti tutti provenienti da Forlì o dalla Romagna. Oltre agli impasti classici, ci sono anche altri tipi di impasti da quello integrale ai multi cereali e come novità di rilievo impasto con grano arso.

"Mi sono trasferita in Romagna da Gallarate nel 1995, dove ho iniziato la mia esperienza lavorativa nella ristorazione - esordisce l'esercente -. Mi sono formata in un'azienda di catering dove ho lavorato per quindici anni ed ho avuto la fortuna di incontrare la piadina romagnola che amo e soprattutto le persone che mi hanno formato. Ho lavorato nel chiosco di "Piada e Parsot" con Riccardo e poi successivamente con la mamma Vera ed ora invece ho deciso di acquistare l'attività, iniziando una nuova esperienza".

"Era nei piani l’apertura di un locale - svela Marina, - dove andare a produrre la nostra piadina e, rifornendo così il territorio nei momenti di pausa lavorativa e non solo. La situazione sanitaria, che stiamo affrontando è assai difficile, ma questo non ci ha fatto demordere nel perseguimento dell’apertura di "Piada e Parsot"". Il negozio sarà aperto dal martedì al sabato dalle 11:30 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 20:30, mentre la domenica sarà aperto esclusivamente dalle 16 alle 20:30. All’interno di Piada e Parsot al momento, trovano lavoro quattro persone.

Con l’apertura della nuova attività, il quartiere Romiti apre a sempre nuove idee e servizi di vario genere al territorio e alla città di Forlì: "Abbiamo deciso di riaprire nel quartiere Romiti, perché sappiamo che questo è un territorio in sempre evoluzione sia per quanto riguarda le iniziative sia per quanto riguarda il buon vivere nella comunità. Siamo pronti a questa nuova avventura per il bene di tutti quanti".