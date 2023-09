Il cuore degli Alpini di Dormelletto: donati tablet e computer per le scuole alluvionate

La macchina della solidarietà del Gruppo Alpini si concretizza con una generosa donazione per l'Istituto Comprensivo numero 5 di Forlì. Protagonisti dell'iniziativa sono stati gli Alpini di Dormelletto, comune della provincia di Novara, già attivi nelle fasi immediate all'alluvione che ha colpito il 16 maggio scorso con la distribuzione di beni di prima necessità. La nuova mobilitazione è stata possibile grazie alla collaborazione di enti ed associazioni di Dormelletto, che hanno raccolto una oltre 800 euro per l'acquisto di materiale didattico. In particolar sono stati donati otto computer, quattro tablet, una stampante, zaini, ma anche cioccolatini. La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e della presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni alla scuola media "Mercuriale", presso il quartiere Romiti.