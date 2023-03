Il cuore del Lions Club Forlì Host e del Leo Club per la Caritas: cinquemila euro all'Emporio della Solidarietà

Una nutrita rappresentanza di socie e soci del Lions Club Forlì Host e del Leo Club ha partecipato alla cerimonia di consegna di un contributo di 5mila euro alla Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro perché sia destinato alle attività dell'Emporio della Solidarietà. L'incontro si è svolto nei giorni scorsi nella sede dell'ente benefico in via dei Mille ed è stata Giulia Margotti, presidente del Lions Club Forlì Host, a rimettere nelle mano di Filippo Monari il sostanzioso assegno. La cifra donata è il risultato di due raccolte fondi la prima in occasione della testa degli auguri natalizi, che ha visto riuniti i soci dei due Club e i familiari, e la seconda durante la partecipata camminata di Babbo Natale, svoltasi il 26 dicembre scorso.

Giulia Margotti ha ricordato che già negli anni scorsi il Lions Club Forlì Host e il Leo Club hanno sostenuto ripetutamente l'attività della Caritas e dell'Emporio ed è stato perciò naturale pensare ad un ulteriore sostegno in considerazione della benefica attività che viene portata avanti da entrambi le realtà. Mentre Monari ha precisato che la somma ricevuta sarà interamente spesa per acquistare prodotti alimentari di prima necessità per aiutare le 530 famiglie del forlivese che abitualmente si rivolgono alla sede dell'Emporio.

"Siccome la crisi economica prima e la pandemia poi - ha detto Margotti -, nonché le ricadute negative della guerra in Ucraina sull'economia, gli aumenti delle bollette delle utenze e le turbolenze costanti dei mercati, hanno fatto aumentare il numero delle persone che da sole non riescono a vivere decorosamente, il sostegno di tutte quelle realtà che si fanno costantemente carico di questa vera e propria emergenza sociale deve essere visto come un impegno morale e materiale, così da avvenuto da parte nostra".