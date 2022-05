Il cuore dello Street Food Festival per l'Ucraina: quando la solidarietà va a braccetto con sapori e divertimento

Sono stati due weekend di festa, musica ed enogastronomia ma non solo, quelli organizzati il mese scorso da EuroEventi Food in collaborazione con il Comune di Forlì in Piazza Orsi Mangelli, nella zona Portici. La solidarietà e l’emergenza Ucraina hanno fatto da sfondo a quella bellissima iniziativa. La cifra raccolta durante la manifestazione dalla Croce Rossa forlivese a beneficio dei profughi ucraini è stata di 1.127,74 euro, un importo importante destinato a tradursi in un impegno concreto per gli uomini, le donne e i minori in fuga dal conflitto.

"Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno aderito spontaneamente a questa raccolta fondi - afferma l'assessore Andrea Cintorino -. La bontà d’animo dei nostri cittadini è un punto fermo di cui andiamo profondamente fieri. Grazie agli uomini e alle donne della Croce Rossa che hanno prestato servizio volontario in quei giorni di festa e grazie al contributo organizzativo di EuroEventi Food siamo riusciti a coniugare delle giornate di festa con un obiettivo più nobile ed elevato".